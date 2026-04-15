Exhorta SSPM a evitar compartir contenido íntimo en redes sociales

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Autoridades advierten sobre riesgos de difusión no autorizada y llaman al autocuidado digital.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) emitió un exhorto a la ciudadanía para evitar compartir contenido íntimo a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería, ante los riesgos que implica su difusión no autorizada.

La corporación señaló que, aunque el envío de imágenes puede parecer una práctica cotidiana, este tipo de material puede ser vulnerado fácilmente mediante capturas de pantalla o reenvíos, lo que pone en riesgo la privacidad de las personas.

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Asimismo, advirtió que una vez que el contenido es difundido en Internet, resulta prácticamente imposible eliminarlo por completo, generando posibles afectaciones personales, familiares y sociales.

Ante este panorama, la SSPM hizo un llamado a la prevención, recomendando no compartir material íntimo, incluso con personas de confianza, como una medida de protección a la integridad y seguridad.

“Una vez que una imagen es compartida en Internet, resulta sumamente difícil eliminarla por completo”

La dependencia también invitó a quienes hayan sido víctimas de la difusión de contenido sin consentimiento a denunciar a través del número de emergencias 911 o a la Policía Cibernética, disponible en el teléfono 656-582-7399.

Con estas acciones, la SSPM busca fortalecer la cultura de autocuidado digital y prevenir delitos relacionados con la privacidad en entornos digitales en Ciudad Juárez.

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