Aclara OMEJ que remates de vehículos no están abiertos al público en general

Procesos están dirigidos a yonqueros y chatarreros; unidades serán destruidas o desmanteladas.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Operadora Municipal de Estacionamientos y Corralones de Juárez (OMEJ) aclaró que los remates de vehículos actualmente en proceso no están dirigidos a la ciudadanía en general, sino exclusivamente a sectores especializados como yonqueros y chatarreros.
El titular de la dependencia, Jaime Flores Castañeda, explicó que la difusión de estos procedimientos ha generado confusión, al interpretarse erróneamente como una oportunidad de compra directa de unidades por parte de particulares.
De acuerdo con el funcionario, estos remates forman parte de un procedimiento administrativo derivado de adeudos por concepto de resguardo en corralones, los cuales han sido previamente notificados conforme a la normatividad vigente.
Asimismo, precisó que el destino de los vehículos será su destrucción o el aprovechamiento de autopartes, por lo que no se contempla su comercialización para uso particular.
“No se contempla su venta directa a particulares”
La participación en estos procesos está sujeta a requisitos específicos establecidos en convocatorias oficiales, publicadas en medios de circulación, dirigidas únicamente a perfiles del sector especializado.
El funcionario indicó que cerca de 5 mil vehículos forman parte de tres remates consecutivos, como parte de una estrategia para regularizar unidades en resguardo y mejorar la operatividad de los corralones municipales.
Estas acciones se enmarcan en los esfuerzos del Gobierno Municipal para optimizar la gestión de espacios y dar salida a vehículos con adeudos acumulados en Ciudad Juárez.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.