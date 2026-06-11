Exhorta Dirección de Limpia a mantener libres de residuos los lotes baldíos

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Autoridades buscan prevenir inundaciones, riesgos sanitarios y acumulación de basura ante la próxima temporada de lluvias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia hizo un llamado a la ciudadanía para mantener en condiciones adecuadas los predios y lotes baldíos, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud, inundaciones y problemas de contaminación ante la proximidad de la temporada de lluvias.

La dependencia señaló que es importante evitar la acumulación de basura, llantas, escombro, tiliches y otros residuos que puedan generar focos de infección, afectar el entorno urbano o representar riesgos para la comunidad.

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Como parte de las acciones permanentes de vigilancia y limpieza, personal de la cuadrilla suroriente intervino un predio ubicado en el fraccionamiento Parajes del Valle, donde retiró basura doméstica, llantas, escombro y diversos desechos dispersos en el lugar.

El director de Limpia, Gibran Solís Kanahan, informó que la atención se derivó de una denuncia ciudadana canalizada a través de la Dirección General de Servicios Públicos, en la que se reportaba la acumulación de residuos en dicho espacio.

“Conservar limpios estos espacios contribuye a mejorar la imagen urbana, proteger el entorno y brindar mayor seguridad a los vecinos”.

El funcionario explicó que la dependencia mantiene atención permanente a los reportes relacionados con predios abandonados y, cuando se trata de propiedades particulares, aplica los procedimientos establecidos en el Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana.

Tras recibir una denuncia, personal de la dependencia realiza una verificación para determinar si existe alguna infracción e iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, garantizando el derecho de audiencia de los propietarios o responsables del inmueble.

Posteriormente se desarrollan las etapas de pruebas y alegatos para emitir una resolución, la cual puede contemplar medidas de seguridad y la limpieza del predio con cargo al propietario en caso de incumplimiento.

“Invitamos a la ciudadanía a que nos sigan presentando denuncias sobre predios o lotes baldíos en estado de abandono y al mismo tiempo, a evitar estas prácticas que afectan la salud, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos”.

La Dirección de Limpia destacó que existen casos que requieren atención inmediata, especialmente cuando los residuos representan riesgo de incendio o generan afectaciones en espacios públicos, por lo que se mantienen acciones de respuesta para proteger a la población y preservar las condiciones urbanas de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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