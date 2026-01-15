Movil - LB1A -
    enero 15, 2026 | 14:01
    Entregan aparatos auditivos con apoyo del Fondo Impulsa 2025

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Written by 

    El proyecto “Quiero escucharte” beneficiará a 190 personas en dos etapas con una inversión de 722 mil pesos.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el apoyo del Fondo Impulsa 2025, se llevó a cabo la primera etapa de entrega de aparatos auditivos del proyecto “Quiero escucharte”, impulsado por el Club Rotario Juárez Impulsa A.C., dirigido a niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad auditiva.

    El titular de la Dirección de Participación Ciudadana, Sebastián Aguilera Brenes, informó que la jornada registró una participación significativa y se desarrolló con el acompañamiento de la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Rubí Enríquez, como parte de las acciones de vinculación entre sociedad civil y Gobierno Municipal.

    “Fue un evento nutrido, tuvimos buena asistencia y estuvimos acompañando a la presidenta del DIF”, señaló el funcionario.

    De acuerdo con la información proporcionada, en total se entregarán 190 aparatos auditivos, los cuales son adaptados a las necesidades específicas de cada beneficiario. La selección de las personas participantes se realiza a través de ferias de salud organizadas por los distintos Clubes Rotarios de la ciudad.

    En esta primera etapa, 95 personas recibieron el apoyo, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y facilitar su integración social y comunicativa. Se prevé que la segunda etapa del programa se lleve a cabo en el mes de marzo, para completar la entrega total de los dispositivos.

    Para la ejecución del proyecto se destinó un monto de 722 mil pesos, recurso que se entrega a la asociación civil en dos exhibiciones y que será utilizado en su totalidad para la adquisición de los aparatos auditivos.

    Al evento asistieron también Martín Aranda, gobernador del Distrito 4110; Jorge Quintana, asistente de gobernador; Josué Avitia, presidente del Club Rotario Juárez Impulsa; y Jessel Manríquez, representante de Audica, clínica especializada en apoyo auditivo, quienes destacaron la importancia del trabajo coordinado para atender necesidades de salud en la comunidad juarense.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

