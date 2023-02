Entregan Andrea Chávez, Juan Carlos Loera y Adán Augusto tarjetas de Becas Benito Juárez

Publicidad - LB3 -

Con esto se construye la paz, porque se atiende a las y los jóvenes que son el futuro de México

Ciudad Juárez (ADN/Adriana Saucedo) – La tarde de este viernes en el CBTIS 114 el delegado estatal de Bienestar, en compañía del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y la diputada Andrea Chávez entregaron tarjetas bancarias a estudiantes de este plantel

Loera de la Rosa exhortó a todas las y los jóvenes a que terminen su preparatoria e ingresen a la universidad, porque así es como se construye la paz; no se va a construir la paz únicamente con más policías, con más armamento, con videocámaras y todas esas cosas si no atendemos a los jóvenes, afirmó.

Con la Beca Benito Juárez se ayuda a que los y las estudiantes no dejen las aulas y que continúen por el camino del bien, se apoya a que se mejore la economía familiar, porque así los padres no tienen la preocupación de qué pasará si el sueldo no les alcanza.

Comentó que hoy se vela por los más necesitados y se puede ayudar aún más a las víctimas de violencia si las y los diputados, los regidores, el presidente municipal, la gobernadora y toda la sociedad apoya para que el dinero que se le confiscó a Genaro García Luna o parte de esa riqueza se le dé a Ciudad Juárez.

Dijo que de ser recuperado el dinero que el exfuncionario federal amasó, se pedirá que ese recurso se quede en la ciudad, “para mejorar los CBTIS, para mejorar los CETIS, para mejorar las secundaria y que ni un joven más; nunca más un joven deserte de la secundaria o de la preparatoria”.

Al respecto el secretario de Gobernación dijo que este es un gobierno diferente, uno que no ve a los jóvenes como delincuentes, tal y como un día lo dijo Felipe Calderón Hinojosa.

Este es un gobierno que quiere mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes para que México sea mejor, para que nunca más se pierdan vidas de estudiantes y personas inocentes.

López Hernández, junto con Loera de la Rosa y Andrea Chávez entregaron los tarjetas a los jóvenes para que sean ellos los responsables de sus recursos y continúen con sus estudios.

También se contó con la presencia de Francisco Javier García Valles, director del CBTiIS114;José Alejandro Ponce Martínez, comisionado responsable de la Oficina Estatal de la DGETI en el Estado de Chihuahua y Eizabeth Guzmán Argueta, delegada regional de Bienestar.

