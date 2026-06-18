Entrega SEyD materiales para mantenimiento a 62 escuelas de educación básica en Juárez

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Los insumos beneficiarán a más de 18 mil estudiantes de planteles federales en la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), en coordinación con Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), entregó materiales para el mantenimiento de 62 escuelas federales de educación básica en Ciudad Juárez, en beneficio de 18 mil 448 alumnas y alumnos.

La distribución de insumos tuvo como propósito fortalecer las condiciones físicas de los planteles y contribuir a la seguridad y funcionalidad de los espacios donde se desarrollan las actividades escolares.

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Entre los materiales entregados se incluyeron cubetas de pintura, impermeabilizante, membrana de refuerzo, cemento, lámparas y cableado eléctrico, destinados a atender necesidades específicas de cada centro educativo.

La entrega se realizó en el estacionamiento del Estadio Carta Blanca, donde directivos de las escuelas beneficiadas acudieron para recibir los insumos correspondientes.

“Este apoyo contribuirá al mejoramiento de las condiciones de los centros escolares”.

La enlace de Programación en la Zona Norte, Mirna Sáenz Soto, destacó que los materiales permitirán atender diversas necesidades de mantenimiento en los planteles, favoreciendo espacios más adecuados para estudiantes y personal educativo.

Por su parte, la encargada de Servicios Regionales de la SEyD en la Zona Norte, Blanca Ornelas Reynoso, explicó que la asignación de materiales se realizó con base en las solicitudes presentadas por los directivos escolares a través del Sistema Único de Necesidades Escolares (SUNE).

La funcionaria señaló que este mecanismo permite identificar y priorizar las necesidades de infraestructura y mantenimiento de los centros educativos para canalizar los apoyos de manera más eficiente.

Con estas acciones, las autoridades educativas buscan fortalecer la infraestructura escolar y contribuir a que las y los estudiantes desarrollen sus actividades en espacios más seguros y funcionales, como parte de las estrategias de apoyo al sistema educativo en la región fronteriza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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