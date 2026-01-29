Entrega Municipio apoyos a ex trabajadores de maquilas para mitigar el frío

Publicidad - LB2 -

Ex empleados afectados por la suspensión de operaciones recibieron leña en el suroriente de Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal brindó apoyo emergente a ex empleados de maquiladoras del suroriente de la ciudad, mediante la entrega de leña para mitigar las bajas temperaturas que se han registrado en los últimos días.

La acción fue coordinada por personal de la Coordinación de Atención Ciudadana, que acudió durante la noche a las inmediaciones de diversas plantas maquiladoras que suspendieron operaciones recientemente, dejando a decenas de trabajadores en situación de vulnerabilidad.

Previamente, durante un recorrido matutino por la zona, la titular de la dependencia, María Antonieta Mendoza Mendoza, recogió de manera directa diversas solicitudes de los ex empleados, entre ellas la necesidad de insumos básicos para enfrentar el frío.

La donación de leña estuvo a cargo del Director de Ecología, César Díaz, quien canalizó el apoyo a hombres y mujeres que permanecen al exterior de las maquiladoras Centric Parts, JCC Planta 3, BPI y Stop Tech, puntos donde se ha concentrado la mayor afectación laboral.

Las autoridades municipales señalaron que el objetivo del apoyo es atender de manera inmediata las necesidades básicas de las personas afectadas, mientras se mantiene el seguimiento a la situación laboral derivada del cierre o paro de actividades en estas plantas.

Por su parte, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar expresó su respaldo a los ex trabajadores, y reiteró que el Gobierno Municipal continuará atento a sus necesidades, particularmente ante las condiciones climáticas adversas y la incertidumbre laboral que enfrentan.

El Municipio informó que se mantendrán acciones de atención social en la zona, en coordinación con distintas dependencias, como parte de una estrategia de apoyo temporal a las familias impactadas por la suspensión de operaciones en el sector maquilador.