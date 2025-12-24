Entrega Gobierno del Estado remodelación de baños del Puente Internacional Paso del Norte

Publicidad - LB2 -

La obra tuvo una inversión superior a 701 mil pesos y busca mejorar la atención a más de 10 mil usuarios diarios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado entregó la remodelación de los baños públicos del Puente Internacional Paso del Norte, como parte de las acciones para mejorar los servicios y dignificar los espacios utilizados por las miles de personas que cruzan diariamente entre México y Estados Unidos.

La intervención fue realizada a través del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua (FPFCH), organismo responsable de la administración y mantenimiento de este cruce internacional, considerado uno de los más transitados de la frontera norte.

“Estas acciones forman parte de una estrategia permanente para dignificar los espacios públicos del puente y ofrecer instalaciones más funcionales y con mejores condiciones de higiene para los usuarios”, señaló Rogelio Fernández Irigoyen, director general del FPFCH.

De acuerdo con la información oficial, por el Puente Internacional Paso del Norte transitan diariamente más de 10 mil personas y alrededor de 7 mil vehículos, lo que hacía prioritaria la rehabilitación de los sanitarios ante la alta demanda y el desgaste de las instalaciones.

Para la ejecución de la obra se destinó una inversión de 701 mil 179 pesos, recursos provenientes del peaje que pagan las y los usuarios al cruzar hacia Estados Unidos, mismos que son reinvertidos en labores de conservación y mantenimiento de los puentes administrados por la paraestatal.

Los trabajos incluyeron el reemplazo de tuberías, la instalación de 10 sanitarios con fluxómetros, cinco mingitorios y 10 lavamanos con mezcladora, así como la colocación de mamparas para mejorar la funcionalidad y la privacidad de los espacios.

Asimismo, se colocaron 353 metros cuadrados de recubrimiento cerámico en muros, tanto en los sanitarios de mujeres como de hombres, con el objetivo de ofrecer condiciones adecuadas de higiene y uso para toda la población usuaria.

La rehabilitación contempló también la instalación de bebederos, tanto en el área de kioscos como en el exterior de los baños, para garantizar el acceso a agua potable durante la estancia de las y los usuarios en este cruce internacional.

