Respaldan senadores de Morena a Andrea Chávez rumbo a gubernatura de Chihuahua

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Legisladores federales acompañaron a la senadora en evento masivo realizado en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Senadores de Morena y aliados manifestaron su respaldo a la senadora juarense Andrea Chávez durante un evento realizado en el Monumento a Benito Juárez, donde también se promovió el denominado Plan B impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la asamblea, diversos integrantes de la bancada morenista en el Senado destacaron el perfil político de Chávez y su posible participación en el proceso interno rumbo a la candidatura a la gubernatura de Chihuahua en 2027, en un acto que reunió a cientos de asistentes.

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El evento, presentado formalmente como informativo sobre la reforma electoral, incluyó intervenciones de legisladores que combinaron la promoción del Plan B con expresiones de apoyo a la senadora juarense.

“El Plan B va porque la gente está harta de los privilegios”, expresó Andrea Chávez ante los asistentes.

En su mensaje, la legisladora señaló que la propuesta busca reducir gastos en estructuras de gobierno como congresos estatales y cabildos municipales, al tiempo que criticó los niveles salariales de algunos funcionarios frente a las condiciones económicas de la población.

Entre los asistentes se encontraban figuras relevantes del ámbito legislativo y político, como Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado; Gerardo Fernández Noroña; Verónica Camino; y Juan Carlos Loera, entre otros actores de Morena y partidos aliados.

Durante el acto, simpatizantes manifestaron su apoyo a Chávez con consignas a favor de su eventual candidatura, en un contexto donde comienzan a perfilarse liderazgos rumbo al proceso electoral de 2027 en la entidad.

La convocatoria también contó con la participación de dirigentes del Partido Verde Ecologista de México y autoridades locales, reflejando la articulación política entre fuerzas afines a la llamada Cuarta Transformación en Chihuahua.

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