Entrega DIF Estatal 161 apoyos funcionales a personas de la región norte

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Beneficiarios de Ciudad Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero recibieron sillas de ruedas, andaderas, bastones y otros aparatos de movilidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal entregó 161 apoyos funcionales a personas de la región norte de Chihuahua, como parte del programa Beneficencia Pública 2026, con el objetivo de fortalecer su movilidad e inclusión.

Del total de apoyos, 134 fueron destinados a habitantes de Ciudad Juárez, 20 al municipio de Guadalupe y siete a Práxedis G. Guerrero, informó el organismo. El programa contempla la entrega de 884 aparatos funcionales en todo el estado durante este año.

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Las personas beneficiarias recibieron sillas de ruedas estándar, sillas PCA, sillas PCI, andaderas, sillas para baño y bastones de cuatro puntos, dispositivos que buscan facilitar el desplazamiento y contribuir a una mayor autonomía en sus actividades diarias.

“Estos apoyos contribuyen a que las personas con discapacidad participen con mayor facilidad en los ámbitos familiar, educativo, laboral y social.”

El director de Rehabilitación del DIF Estatal, Hiram Mendoza, destacó que la entrega de estos equipos favorece la inclusión de las personas con discapacidad y mejora sus condiciones para participar en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

El programa Beneficencia Pública 2026 forma parte de las acciones del Gobierno del Estado para ampliar el acceso a apoyos funcionales, con el propósito de fortalecer la calidad de vida de las personas que requieren este tipo de dispositivos y promover su integración en la comunidad.

Con estas acciones, el DIF Estatal reiteró su compromiso de impulsar programas orientados al bienestar, la inclusión y el desarrollo de las familias chihuahuenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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