Entrega DIF Estatal 161 apoyos funcionales a personas de la región norte

Beneficiarios de Ciudad Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero recibieron sillas de ruedas, andaderas, bastones y otros aparatos de movilidad.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal entregó 161 apoyos funcionales a personas de la región norte de Chihuahua, como parte del programa Beneficencia Pública 2026, con el objetivo de fortalecer su movilidad e inclusión.
Del total de apoyos, 134 fueron destinados a habitantes de Ciudad Juárez, 20 al municipio de Guadalupe y siete a Práxedis G. Guerrero, informó el organismo. El programa contempla la entrega de 884 aparatos funcionales en todo el estado durante este año.
Las personas beneficiarias recibieron sillas de ruedas estándar, sillas PCA, sillas PCI, andaderas, sillas para baño y bastones de cuatro puntos, dispositivos que buscan facilitar el desplazamiento y contribuir a una mayor autonomía en sus actividades diarias.
“Estos apoyos contribuyen a que las personas con discapacidad participen con mayor facilidad en los ámbitos familiar, educativo, laboral y social.”
El director de Rehabilitación del DIF Estatal, Hiram Mendoza, destacó que la entrega de estos equipos favorece la inclusión de las personas con discapacidad y mejora sus condiciones para participar en distintos ámbitos de la vida cotidiana.
El programa Beneficencia Pública 2026 forma parte de las acciones del Gobierno del Estado para ampliar el acceso a apoyos funcionales, con el propósito de fortalecer la calidad de vida de las personas que requieren este tipo de dispositivos y promover su integración en la comunidad.
Con estas acciones, el DIF Estatal reiteró su compromiso de impulsar programas orientados al bienestar, la inclusión y el desarrollo de las familias chihuahuenses.
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