Entrega Business Woman Magazine despensas a familias de Centro Comunitario

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La donación benefició a usuarios del Centro Comunitario Revolución Mexicana mediante una colaboración con el Gobierno Municipal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La empresa Business Woman Magazine entregó despensas a familias usuarias del Centro Comunitario Revolución Mexicana, en coordinación con la Dirección General de Centros Comunitarios del Gobierno Municipal.

Durante la jornada, el director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, agradeció la colaboración de la empresa y destacó la importancia de este tipo de alianzas para fortalecer el apoyo a las familias juarenses.

“Reconocemos y agradecemos el apoyo que Business Woman Magazine ha brindado a los Centros Comunitarios. Este tipo de alianzas permiten seguir impulsando acciones que benefician directamente a las familias y fortalecen el sentido de comunidad”.

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El funcionario también transmitió un saludo a nombre del presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, y expresó un reconocimiento a la directora de Business Woman Magazine, Karla Olivas, por su participación en acciones de responsabilidad social dirigidas a la comunidad.

Las despensas fueron entregadas a beneficiarias y beneficiarios del Centro Comunitario Revolución Mexicana, como parte de una estrategia conjunta para respaldar a personas y familias que utilizan los servicios que ofrecen estos espacios municipales.

En el evento participaron personal de la Dirección General de Centros Comunitarios, representantes de la empresa y usuarios del centro comunitario, quienes recibieron los apoyos alimentarios durante la jornada.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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