Encabeza Maru Campos primera Mesa Estatal de Seguridad en la Torre Centinela

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Autoridades reportaron disminución de feminicidios y homicidios, además de avances en cateos, sentencias y decomiso de armas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos Galván encabezó la primera Mesa Estatal de Construcción de Paz realizada en las instalaciones de la Torre Centinela, en Ciudad Juárez, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno revisaron los principales indicadores en materia de seguridad y los resultados de las estrategias implementadas en la entidad.

Durante la sesión participaron representantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes presentaron un balance de las acciones realizadas en el combate a la delincuencia.

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En el informe se destacó la obtención de sentencias de 600 y 845 años de prisión contra responsables del secuestro de personas migrantes, además de una condena de 50 años por secuestro exprés.

“Los resultados son producto del trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia.”

Las autoridades informaron que durante 2025 se realizaron 203 cateos, mientras que en lo que va de 2026 se han ejecutado 340, resultado que atribuyeron a la coordinación con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Asimismo, la Fiscalía reportó una reducción del 50 por ciento en los feminicidios registrados durante el primer semestre del año, en comparación con el mismo periodo de 2025.

De igual forma, se dio a conocer una disminución en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en Ciudad Juárez, al pasar de cuatro a dos casos por día desde septiembre de 2021. Además, se reportó un incremento del 225 por ciento en órdenes de aprehensión cumplimentadas, del 76 por ciento en carpetas judicializadas y del 56 por ciento en carpetas que concluyeron con sentencia condenatoria.

Las autoridades también informaron que, desde el inicio de la actual administración estatal, han sido decomisadas mil 145 armas de fuego, además de anunciar la instalación de una base permanente de operaciones en la comunidad de Cinco Llagas, municipio de Guadalupe, integrada por personal de la Defensa y de la SSPE para reforzar la seguridad en esa región.

En la reunión participaron el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz; el comandante de la XI Región Militar, Fernando Colchado; el fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas; el comandante de la 42 Zona Militar, David López; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro; el comandante de la 5.ª Zona Militar, Felipe González Moreno; la delegada del Instituto Nacional de Migración, Zaira Carrasco, y la representante de la Fiscalía General de la República, Andrea Guzmán.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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