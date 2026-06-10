Emite Protección Civil alerta preventiva por temperaturas de hasta 39 grados en Ciudad Juárez

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Las condiciones de calor extremo continuarán durante los próximos días; autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio emitió una advertencia preventiva por altas temperaturas para este miércoles 10 de junio, debido a que se prevé una temperatura máxima de 39 grados centígrados bajo condiciones de cielo mayormente soleado.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante la jornada se registrarán vientos de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 26 y 32 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad de lluvia se mantiene mínima, entre 0 y 3 por ciento.

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Para la noche se espera una temperatura mínima de 25 grados centígrados, acompañada de condiciones similares de viento y un incremento gradual de la nubosidad, aunque sin posibilidades importantes de precipitación.

Protección Civil informó que las condiciones de calor intenso persistirán durante los próximos días, por lo que llamó a la población a mantenerse atenta a las recomendaciones preventivas.

El pronóstico para el jueves contempla nuevamente una temperatura máxima de 39 grados y una mínima de 25 grados, mientras que para el viernes se anticipa una máxima de 38 grados y una mínima de 23 grados.

Aunque las altas temperaturas continuarán predominando, para el viernes se prevé un ligero incremento en la probabilidad de lluvia, con valores estimados entre 9 y 20 por ciento.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones para evitar afectaciones derivadas del calor extremo, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar.

Entre las recomendaciones se encuentran mantener una adecuada hidratación, evitar actividades prolongadas al aire libre entre el mediodía y la tarde, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como protegerse mediante el uso de sombreros, gorras o sombrillas.

La dependencia también pidió prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas, sectores considerados más vulnerables ante las altas temperaturas que se registran actualmente en la región.

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