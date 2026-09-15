Emite Protección Civil alerta preventiva por pronóstico de lluvia en Ciudad Juárez

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La CEPC advirtió posible desarrollo de tormentas a partir de las 22:00 horas, durante los festejos patrios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió una alerta preventiva para Ciudad Juárez ante la probabilidad de desarrollo de tormentas durante la noche de este martes, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones durante los festejos patrios.

De acuerdo con el monitoreo de radares meteorológicos, la dependencia estatal detectó la formación de sistemas con potencial de precipitaciones para este municipio y otras regiones del estado.

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El análisis hidrometeorológico señala que las condiciones de lluvia podrían presentarse alrededor de las 22:00 horas, horario en el que está programado el evento protocolario del Grito de Independencia.

Ante este escenario, Protección Civil recomendó a las personas que planean asistir a la celebración revisar las condiciones del clima antes de salir de casa y acudir preparadas con impermeable o paraguas.

La dependencia también pidió a la ciudadanía conducir con precaución en caso de lluvia, reducir la velocidad y encender las luces intermitentes cuando las condiciones de visibilidad o acumulación de agua lo requieran.

Como parte de las medidas preventivas, se exhortó a evitar el cruce de arroyos, cauces de ríos o pasos a desnivel que puedan presentar acumulación repentina de agua, debido al riesgo de arrastre para peatones y vehículos.

Protección Civil también recomendó asegurar objetos en patios y techos que puedan ser derribados por rachas de viento asociadas a la tormenta.

La CEPC reiteró el llamado a mantenerse informados únicamente por canales oficiales y reportar cualquier situación de emergencia de inmediato a la línea 9-1-1.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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