Presenta Cultura a ganadoras del Premio de Literatura Indígena Erasmo Palma

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Las obras ganadoras serán premiadas durante la Feria del Libro de Chihuahua y publicadas por la Secretaría de Cultura

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, presentó a las ganadoras del Premio de Literatura Indígena “Erasmo Palma” 2026, en las categorías de obra oral y obra escrita.

En la categoría de obra oral, Liliana Carmela Almeida Ramos, quien participó con el seudónimo “Tuuchá”, obtuvo el primer lugar con la obra “Wawi Shiyónami”.

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La ganadora en la categoría de obra escrita fue Maire Inez López Olivas, bajo el seudónimo “Sibiríana”, con la obra “Ba’wíi a’lí Rawíwi Omawáala”.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el domingo 25 de octubre a las 3:00 de la tarde, en la sala “Nellie Campobello”, como parte de las actividades de la Feria del Libro de Chihuahua 2026.

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, cada ganadora recibirá un estímulo económico de 50 mil pesos, además de la publicación de su obra por parte de la dependencia estatal.

El Premio de Literatura Indígena “Erasmo Palma” busca reconocer la creación literaria en lenguas originarias y fortalecer los procesos de preservación cultural en el estado.

La dependencia señaló que esta convocatoria forma parte de las acciones orientadas al rescate, promoción y difusión del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos originarios de Chihuahua.

Con la publicación de las obras ganadoras, la Secretaría de Cultura busca ampliar la circulación de expresiones literarias indígenas y contribuir a su permanencia entre nuevas generaciones.

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