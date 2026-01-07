Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    enero 7, 2026 | 17:57
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Emite Protección Civil alerta preventiva por bajas temperaturas en Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La medida aplicará desde la noche del jueves y se mantendrá mientras el termómetro descienda por debajo de los 3 grados Celsius.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil emitió una alerta preventiva por bajas temperaturas para Ciudad Juárez, la cual entrará en vigor a partir de la noche del jueves 8 de enero y permanecerá activa mientras las condiciones climatológicas mantengan registros por debajo de los 3 grados Celsius.

    De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, se prevé un descenso gradual tanto en las temperaturas máximas como mínimas, especialmente a partir del jueves por la noche, con un impacto más marcado durante las madrugadas y primeras horas del día.

    - Publicidad - HP1

    Las condiciones más frías se esperan durante el sábado y domingo, cuando la temperatura mínima podría ubicarse entre -2 y 2 grados Celsius, escenario que incrementa el riesgo para grupos vulnerables y para personas expuestas de manera prolongada al frío.

    Protección Civil advirtió que la sensación térmica podría ser considerablemente menor debido a la presencia de viento y humedad, factores que intensifican el frío durante las noches, madrugadas y mañanas. Esta situación podría agravarse en zonas elevadas o alejadas de la mancha urbana.

    “La sensación térmica puede ser más baja por la influencia del viento y la humedad, principalmente en las noches y madrugadas”, advirtió la dependencia.

    Ante este panorama, la autoridad municipal exhortó a la población a abrigarse adecuadamente, extremar cuidados con niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas, así como evitar el uso de calentadores improvisados dentro de viviendas por el riesgo de intoxicación o incendios.

    “Pedimos a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar las precauciones necesarias durante este periodo de bajas temperaturas”, señaló Protección Civil.

    La dependencia informó que mantiene monitoreo permanente de las condiciones climáticas y actualizará la alerta conforme evolucionen los pronósticos, reiterando el llamado a la corresponsabilidad ciudadana para reducir riesgos durante la temporada invernal.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    México

    Precios de combustibles se mantienen por histórico subsidio del Gobierno de México al IEPS

    El Gobierno de México mantendrá la política de protección de los precios de las...
    Orbe

    África inaugura su primera cumbre climática; Exige más voz y financiamiento

    El video de bienvenida del presidente de Kenia, William Ruto, que se difundió antes...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.