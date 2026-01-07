Emite Protección Civil alerta preventiva por bajas temperaturas en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La medida aplicará desde la noche del jueves y se mantendrá mientras el termómetro descienda por debajo de los 3 grados Celsius.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil emitió una alerta preventiva por bajas temperaturas para Ciudad Juárez, la cual entrará en vigor a partir de la noche del jueves 8 de enero y permanecerá activa mientras las condiciones climatológicas mantengan registros por debajo de los 3 grados Celsius.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, se prevé un descenso gradual tanto en las temperaturas máximas como mínimas, especialmente a partir del jueves por la noche, con un impacto más marcado durante las madrugadas y primeras horas del día.

Las condiciones más frías se esperan durante el sábado y domingo, cuando la temperatura mínima podría ubicarse entre -2 y 2 grados Celsius, escenario que incrementa el riesgo para grupos vulnerables y para personas expuestas de manera prolongada al frío.

Protección Civil advirtió que la sensación térmica podría ser considerablemente menor debido a la presencia de viento y humedad, factores que intensifican el frío durante las noches, madrugadas y mañanas. Esta situación podría agravarse en zonas elevadas o alejadas de la mancha urbana.

“La sensación térmica puede ser más baja por la influencia del viento y la humedad, principalmente en las noches y madrugadas”, advirtió la dependencia.

Ante este panorama, la autoridad municipal exhortó a la población a abrigarse adecuadamente, extremar cuidados con niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas, así como evitar el uso de calentadores improvisados dentro de viviendas por el riesgo de intoxicación o incendios.

“Pedimos a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar las precauciones necesarias durante este periodo de bajas temperaturas”, señaló Protección Civil.

La dependencia informó que mantiene monitoreo permanente de las condiciones climáticas y actualizará la alerta conforme evolucionen los pronósticos, reiterando el llamado a la corresponsabilidad ciudadana para reducir riesgos durante la temporada invernal.

