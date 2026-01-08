Movil - LB1A -
    enero 8, 2026 | 11:55
    Emite CEPC alerta preventiva por descenso de temperaturas y fuertes vientos en Chihuahua

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Se prevén mínimas de hasta -6 grados en la Sierra Tarahumara y rachas superiores a 55 km/h durante el fin de semana.

    Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva ante el pronóstico de un marcado descenso de temperaturas y fuertes rachas de viento en diversas regiones del estado durante este fin de semana, principalmente en la zona serrana.

    De acuerdo con el reporte meteorológico, el viernes 9 y sábado 10 de enero la masa de aire frío asociada al sistema frontal número 27 provocará un ambiente muy frío, con heladas en amplias zonas de la Sierra Tarahumara, donde se esperan temperaturas mínimas de hasta -6 grados centígrados en municipios como Temósachic y El Vergel.

    Para el viernes, se pronostica cielo despejado y vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían superar los 55 km/h en regiones del norte, noroeste y sureste del estado, condiciones que podrían generar tolvaneras, particularmente en el tramo carretero Juárez–Janos y municipios aledaños.

    Las temperaturas previstas para el viernes incluyen registros de 18/6 °C en Chihuahua capital, 11/4 °C en Ciudad Juárez, 12/-6 °C en Temósachic, 10/-4 °C en Madera, 12/-5 °C en Creel, 14/-4 °C en Guachochi y 13/-6 °C en El Vergel, entre otros puntos del estado, con contrastes térmicos más severos en la región serrana.

    Para este jueves, las condiciones se mantendrán muy frías en la Sierra Tarahumara, con cielo de parcialmente nublado a nublado y vientos de 20 a 30 km/h, además de ráfagas que podrían rebasar los 85 km/h en zonas del oeste, centro y sur del estado, incrementando el riesgo de tolvaneras.

    Estas rachas podrían afectar tramos carreteros estratégicos, como Chihuahua–Juárez, Juárez–Janos, Janos–Flores Magón, Chihuahua–La Junta, Chihuahua–Jiménez, Jiménez–Parral y la vía corta Chihuahua–Parral, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir.

    Asimismo, se prevén lluvias aisladas de 0.1 a 2 milímetros en municipios como Juárez, Ascensión, Janos, Casas Grandes y Madera, con posibilidad de caída de aguanieve o nieve durante la madrugada del viernes en las partes altas de Janos y Madera.

    Ante este panorama, la Protección Civil Estatal exhortó a la población a extremar precauciones, proteger a personas vulnerables, evitar la exposición prolongada al frío y mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente quienes transiten por carreteras o habiten en zonas serranas.

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
