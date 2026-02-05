Movil - LB1A -
febrero 5, 2026 | 18:24
Juárez / El Paso

Distribuye Estado más de 30 toneladas de papa en centros comunitarios de Ciudad Juárez

Redacción ADN / Agencias
El apoyo se canaliza a través del programa NutriChihuahua para fortalecer la seguridad alimentaria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) y del programa NutriChihuahua, inició la distribución de más de 30 toneladas de papa en centros y comedores comunitarios de Ciudad Juárez, como parte de las acciones permanentes de apoyo alimentario a la población en situación de vulnerabilidad.

La entrega del producto se realiza de manera organizada desde las oficinas de la SDHyBC, desde donde se coordina su canalización a los distintos centros comunitarios, con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos básicos y fortalecer la seguridad alimentaria de las familias juarenses.

La subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, Austria Galindo, informó que el cargamento fue recibido en las instalaciones de la dependencia, lo que permitió activar de inmediato el esquema logístico para su distribución en puntos estratégicos de la ciudad.

Por su parte, el representante de la Oficina de Gubernatura en Ciudad Juárez, Carlos Ortiz, destacó que este tipo de apoyos refuerzan la atención directa a la ciudadanía, al priorizar que los insumos alimentarios lleguen a quienes enfrentan mayores condiciones de necesidad.

Las autoridades estatales subrayaron que NutriChihuahua forma parte de una política social de carácter permanente, enfocada en mejorar el bienestar de la población mediante el acceso oportuno a alimentos, especialmente en sectores con altos índices de vulnerabilidad.

El Gobierno del Estado reiteró que continuará impulsando este tipo de programas sociales, con el fin de fortalecer la alimentación y la calidad de vida de las familias de Ciudad Juárez.

