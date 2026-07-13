Disminuyó SSPM 76% el robo de vehículos en Ciudad Juárez

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La corporación atribuyó la reducción al programa Juárez Vigilante, el uso de tecnología y el despliegue operativo en las calles.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que el delito de robo de vehículos registró una disminución del 76 por ciento en Ciudad Juárez, como resultado de las acciones implementadas mediante el programa Juárez Vigilante.

El secretario de la corporación, César Omar Muñoz Morales, presentó las estadísticas del comportamiento del delito y señaló que se pasó de 340 robos mensuales registrados en 2018 a 82 casos durante junio de 2026, lo que representa una reducción de aproximadamente tres cuartas partes.

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Durante el primer semestre de 2026, la incidencia mensual reportada fue de 112 robos en enero, 88 en febrero, 84 en marzo, 83 en abril, 98 en mayo y 82 en junio, de acuerdo con los datos de la dependencia.

Muñoz Morales explicó que la disminución responde a la combinación de herramientas tecnológicas y patrullajes preventivos, destacando la operación de la red de arcos lectores de placas (LPR) instalada en distintos puntos de la ciudad.

Estos dispositivos generan alertas en tiempo real al Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata (CERI) cuando detectan vehículos con reporte de robo, información que posteriormente es procesada mediante sistemas de análisis e inteligencia para orientar el despliegue de las unidades policiales.

Asimismo, el funcionario señaló que los vehículos de la marca Honda continúan entre los más buscados por los delincuentes, por lo que la corporación mantiene especial atención en este tipo de unidades dentro de sus estrategias de prevención y recuperación de automóviles robados.

La SSPM indicó que continuará fortaleciendo el programa Juárez Vigilante mediante el uso de tecnología y operativos de vigilancia para reducir la incidencia de este delito en la ciudad.

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