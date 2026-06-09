Disfrutan adultos mayores función de cine en el Centro Comunitario Jarudo

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La actividad formó parte de las Brigadas Culturales para el Adulto Mayor impulsadas por Centros Comunitarios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios realizó una función de cine para personas adultas mayores en el Centro Comunitario Jarudo, como parte de las actividades contempladas dentro del programa Brigadas Culturales para el Adulto Mayor.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de la proyección de la película “El Estudiante”, en un espacio diseñado para fomentar la convivencia, el entretenimiento y la participación social de este sector de la población.

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La actividad reunió a usuarios del centro comunitario en un ambiente de integración y reflexión, promoviendo acciones orientadas al bienestar emocional y al fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, señaló que estas iniciativas forman parte de la estrategia municipal para impulsar el desarrollo integral de las personas adultas mayores mediante actividades culturales y recreativas.

“Nuestro objetivo es ofrecer espacios donde las y los adultos mayores puedan convivir, mantenerse activos y disfrutar de actividades culturales que contribuyan a su bienestar”.

El funcionario destacó que las Brigadas Culturales buscan reconocer la importancia de este sector de la población y generar oportunidades de participación que favorezcan la interacción social y el fortalecimiento del tejido comunitario.

La película proyectada aborda temas relacionados con la perseverancia, el aprendizaje continuo y las relaciones familiares, elementos que propiciaron momentos de reflexión e intercambio de experiencias entre los asistentes.

La Dirección General de Centros Comunitarios informó que continuará desarrollando actividades culturales, recreativas y formativas en distintos espacios de la ciudad, con el propósito de acercar opciones de desarrollo personal y convivencia a las personas adultas mayores.

Estas acciones forman parte de los programas permanentes orientados a promover una participación activa y mejorar la calidad de vida de este sector de la comunidad juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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