Destacan obras hidráulicas de la JMAS tras lluvias del fin de semana en Juárez

La inversión estatal en infraestructura de agua y drenaje permitió reducir afectaciones pluviales, aunque persisten hundimientos por rezago histórico.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La inversión estatal canalizada a través de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez permitió contener los escurrimientos pluviales registrados el pasado fin de semana, de acuerdo con autoridades del organismo, que atribuyeron el mejor desempeño de la infraestructura a obras ejecutadas durante la actual administración.

Durante una conferencia de prensa, el director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata Carrasco, informó que el Gobierno del Estado ha destinado más de 4 mil 500 millones de pesos a proyectos hidráulicos impulsados por la JMAS, recursos que han fortalecido la capacidad de la ciudad para enfrentar lluvias intensas.

“Estamos hablando de más de 200 millones de pesos que no se habían ejercido; afortunadamente, a partir de 2023 lo pudimos hacer… todo esto estamos hablando de más de 700 millones de pesos”, señaló el funcionario al detallar obras como Pico de Águila, Filtro II y la presa Víbora Tanque.

Mata Carrasco explicó que los hundimientos registrados en distintos puntos de la ciudad no están relacionados con las lluvias recientes, sino con un rezago de más de cinco décadas en la red de drenaje, infraestructura que no recibió mantenimiento ni renovación suficiente en administraciones anteriores.

Por su parte, el director ejecutivo de la JMAS Juárez, Marco Licón, destacó la respuesta operativa del personal técnico del organismo, que mantiene labores permanentes para reducir riesgos a la población. Precisó que hasta la mañana de este miércoles se habían contabilizado 18 oquedades en diferentes colonias y vialidades de la ciudad, mismas que se encuentran en proceso de reparación.

Las zonas afectadas se localizan en sectores como Infonavit Casas Grandes, Oasis Revolución, Salvárcar, Roma, Las Fuentes, Los Parques y áreas de alto tránsito como Paseo Triunfo de la República y Tomás Fernández, entre otros puntos estratégicos de la mancha urbana.

Licón reiteró que la instrucción de la gobernadora Maru Campos es que, una vez concluidas las reparaciones hidráulicas, se inicie de inmediato el recarpeteo de las vialidades, en coordinación con el Municipio, con el objetivo de minimizar afectaciones a la movilidad.

“Vamos a continuar con el tema de bacheo nosotros como Junta de Agua, entendiendo que las vialidades son del municipio, pero estaremos muy de la mano con todo el programa”, puntualizó.

Para atender los incidentes, la JMAS desplegó 10 cuadrillas del área de Alcantarillado que operan las 24 horas, apoyadas por maquinaria especializada, entre la que destacan equipos vactor, retroexcavadoras, camiones de volteo, unidades de desazolve, motobombas y equipo de inyección y succión.

Finalmente, las autoridades subrayaron que los colectores pluviales y presas construidas en los últimos años permitieron un desalojo más eficiente de los escurrimientos, reduciendo inundaciones y daños mayores en beneficio de la población juarense.

