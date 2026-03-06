Destacan colaboración entre Gobierno de Chihuahua y sector empresarial durante informe de Fechac en Juárez

Publicidad - LB2 -

Autoridades estatales y empresarios resaltan proyectos sociales y de infraestructura impulsados en la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado de Chihuahua refrendó su colaboración con el sector empresarial durante el informe anual de actividades de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac) en Ciudad Juárez, donde se destacaron proyectos sociales y de infraestructura impulsados en la región.

En representación de la gobernadora Maru Campos, el secretario de Hacienda estatal, José de Jesús Granillo Vázquez, reconoció el trabajo que el empresariado ha realizado en coordinación con la administración estatal para impulsar proyectos de desarrollo en distintas regiones del estado.

“En Chihuahua tenemos algo que nos distingue: un empresariado que no se queda en el discurso, sino que participa activamente en la construcción del bien común”.

El funcionario señaló que la colaboración entre sociedad civil, iniciativa privada y gobierno ha permitido concretar acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de la población, particularmente mediante proyectos sociales, culturales y de infraestructura.

Durante su intervención, recordó que esta visión también se refleja en diversas obras anunciadas para Ciudad Juárez, entre ellas el Polo de Desarrollo de San Jerónimo y la construcción de pasos a desnivel en la avenida Las Torres, en los cruces con Tomás Fernández, Valle del Sol e Independencia.

Granillo Vázquez añadió que estos proyectos se complementan con la modernización del Hospital General, la consolidación del Centro de Convenciones, inversiones en infraestructura pluvial y la modernización del Centro Cultural Paso del Norte.

Por su parte, el presidente de Fechac Juárez, Juan Carlos Orrantia, presentó el balance de acciones realizadas durante el último año en la frontera, destacando programas culturales y artísticos dirigidos a jóvenes, así como proyectos orientados a prevenir problemáticas sociales en comunidades vulnerables.

El representante del organismo empresarial agradeció la colaboración de los tres niveles de gobierno, al señalar que el objetivo de las iniciativas impulsadas por la fundación es complementar esfuerzos institucionales mediante proyectos que contribuyan al bienestar social y al desarrollo comunitario en Ciudad Juárez.

