Designa JMAS a Mauricio Meléndez como nuevo director financiero

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El Consejo de Administración también nombró a Renee Guadalupe Rodríguez como encargada de despacho de la Dirección Comercial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- El Consejo de Administración de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez designó a Mauricio Meléndez Sierra como nuevo director financiero del organismo, cargo que asume luego de desempeñarse como director comercial.

Meléndez Sierra fue nombrado director comercial en diciembre de 2025 y cuenta con experiencia en la administración pública y el sector educativo. Entre los cargos que ha ocupado destacan la coordinación de Giras de la Gobernadora del Estado, la Dirección de Planeación del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua y diversas responsabilidades académicas en el Instituto Tecnológico de Chihuahua.

“Esta designación permitirá fortalecer la gestión, administración y el manejo responsable de los recursos del organismo”, señaló el presidente del Consejo de Administración de la JMAS, Rogelio Ramos.

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Durante la misma sesión, el Consejo de Administración designó a Renee Guadalupe Rodríguez Esparza como encargada de despacho de la Dirección Comercial, responsabilidad que asumirá tras desempeñarse como coordinadora de Distritos Comerciales de la JMAS.

Rodríguez Esparza es licenciada en Economía y cuenta con una maestría en Planificación y Desarrollo Urbano por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Además, ha colaborado en la operación de los distritos comerciales y en la Unidad de Planeación del organismo.

“Con estos nombramientos, la JMAS Juárez refrenda su compromiso de mantener la continuidad de sus actividades administrativas y comerciales.”

La JMAS informó que los cambios forman parte de su estrategia para fortalecer la administración del organismo, garantizar la continuidad de sus operaciones y mejorar la atención y los servicios que presta a la población de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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