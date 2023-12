Desatiende director de Operadora de Estacionamientos comparecencia ante regdiores

Publicidad - LB2 -

Al menos once ediles habían solicitado una explicación de Andrés Domínguez Alderete por la presunta privatización del parque El Chamizal, con la construcción de una casa de cambio.

Ciudad Juárez, Chih (ADN / Arturo Hernández) .- Interpondrán denuncia penal por 2 delitos ante la Fiscalía Anticorrupción, afirma regidor Joob Quintin.

Regidores del PAN y de MORENA, así como Movimiento Ciudadano y el PRI, fueron dejados plantados por parte del director de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez (OMEJ), Andrés Domínguez Alderete, tras haber sido convocado a una sesión extraordinaria de Cabildo para dar una explicación sobre la construcción de una casa de cambio en el parque El Chamizal.

La regidora panista, Austria Galindo, afirmó que 11 regidores firmaron la convocatoria de la sesión extraordinaria para llamar a cuentas a Domínguez Alderete, sin embargo, la Secretaría del Ayuntamiento hizo caso omiso a esta convocatoria, a pesar de que el reglamento faculta a los regidores pedir la comparecencia de los funcionarios municipales.

“Fuimos 11 regidores que firmamos la convocatoria a una sesión extraordinaria de Cabildo, porque así nos faculta el reglamento para que comparezca el director de la OMEJ, Andrés Domínguez Alderete, por la construcción de la casa de cambio en el Chamizal, presentamos el oficio a la Secretaría del Ayuntamiento, quien omitió convocar al resto de los regidores y al funcionario, es decir nos dejaron plantados”, explicó Austria Galindo.

Por su parte, la regidora de MORENA, Cecilia Reyes Castro, dijo que la construcción de la casa de cambio es claramente un delito federal, al no estar notificada la SEMARNAT de esta edificación.

Además, acusó a la Secretaría del Ayuntamiento a ocultar la convocatoria de la comparecencia del director de la Operadora Municipal de Estacionamientos de Juárez y evitar que fuera firmada por regidores de MORENA.

“Se está incurriendo en un delito federal, esta casa está construida en propiedad del gobierno federal, SEMARNAT no les dio permiso ni la anuencia. Quiero hacer una denuncia pública porque este documento para llamar a comparecencia al director de la OMEJ me lo negaron en la secretaria del Ayuntamiento para firmarlo, lo pedí 3 veces y jamás se me facilitó. Los regidores no podemos hacer comparsa de una violación, sí el presidente municipal dice que desconoce, yo creo que el secretario del Ayuntamiento está solapando a los directores que violen la ley”, afirmó la regidora Reyes Castro.

En tanto, el regidor del PAN, Joob Quintin, afirmó que los regidores del PAN interpondrán una denuncia penal por delito de peculado y el uso ilegal de atribuciones públicas por la construcción de esta casa de cambio.

“Es una pena lo que está haciendo en la presidencia municipal al tapar al director de la OMEJ, se está incurriendo en dos delitos. El secretario del Ayuntamiento por sus pantalones no citó a los demás regidores y a la comparecencia del funcionario municipal, Por eso, vamos a interponer una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción por los delitos de peculado y el uso ilegal de atribuciones públicas”, explicó Job Quintin

