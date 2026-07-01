Dejan narcomensaje con amenazas contra interno del Cereso 3 en Ciudad Juárez

La cartulina fue localizada durante la madrugada y contenía acusaciones contra un interno del penal; la Fiscalía del Estado abrió una investigación.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Una cartulina con amenazas dirigidas a un interno del Cereso Estatal número 3 fue localizada durante los primeros minutos de este miércoles en el cruce de las calles Paseo de la Plaza y Paseo del Campanario, al suroriente de Ciudad Juárez.
De acuerdo con los primeros reportes, el mensaje estaba dirigido a un hombre identificado como Erik Favela, quien se encuentra recluido en dicho centro penitenciario, y lo señala, sin aportar pruebas, como presunto responsable intelectual de diversos homicidios relacionados con la venta de drogas en la ciudad.
El texto también hace referencia a un supuesto vínculo del interno con un mando del Cereso 3 y lanza amenazas directas en su contra. Debido a que el contenido forma parte de una investigación en curso y contiene lenguaje ofensivo, no se reproduce íntegramente.
Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para asegurar la cartulina e iniciar las diligencias correspondientes, con el fin de establecer su origen e identificar a quienes la colocaron.
Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades no han informado si existe alguna investigación previa relacionada con los señalamientos contenidos en el mensaje.
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