Despliegan operativo de seguridad en el Cereso 3 tras traslado de internas

Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal mantienen acordonada la zona sin informar sobre lo que ocurre al interior del penal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Un amplio operativo de seguridad fue desplegado este martes en el Centro de Reinserción Social número 3 (Cereso 3), con la presencia de elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía del Estado, lo que generó el cierre total de la vialidad en ambos sentidos y una fuerte expectativa entre vecinos y automovilistas.

De acuerdo con observaciones en el lugar, al menos 20 unidades del Gobierno del Estado, alrededor de 10 patrullas de la Guardia Nacional y un número similar de vehículos del Ejército Mexicano permanecen apostados en el exterior del penal, además de dos helicópteros que sobrevuelan la zona como parte del resguardo aéreo.

En los estacionamientos al interior del penal se observan diez autobuses de pasajeros, realizando maniobras, lo que reforzó la percepción de un movimiento interno relevante dentro del centro penitenciario.

El despliegue ocurre un día después de que la gobernadora del estado inaugurara el nuevo Cereso femenil, acto tras el cual trascendió el traslado de mujeres privadas de la libertad a ese nuevo centro, aunque hasta el momento ninguna autoridad ha confirmado si el operativo está relacionado directamente con esos movimientos.

“Nadie nos dice qué está pasando, no dejan entrar ni salir a nadie”, relataron personas que se encontraban en las inmediaciones del penal.

Pese a la magnitud del operativo, ninguno de los elementos de las corporaciones desplegadas ha proporcionado información oficial sobre lo que ocurre al interior del Cereso 3, manteniendo total hermetismo sobre el motivo del cierre y la movilización.

La circulación vehicular permanece completamente cerrada en la zona, mientras las fuerzas de seguridad continúan resguardando el perímetro, sin que se haya emitido hasta ahora un comunicado oficial por parte de las autoridades estatales o federales.

