Definen criterios para pulseras de localización de personas mayores

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El Consejo Consultivo del Adulto Mayor revisó requisitos de inclusión y avances en apoyos para personas en riesgo de extravío.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Durante la Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Municipal del Adulto Mayor se impartió la plática “Criterios de inclusión para pulseras para localizar a personas mayores”, a cargo de la geriatra Luisa Fernanda Solís Lozano.

La representante de Servicios de Salud de Chihuahua Distrito 2 Juárez expuso algunos requisitos que podrían considerarse para que una persona adulta mayor porte este tipo de pulsera, entre ellos tener 60 años o más, discapacidad intelectual, deterioro cognitivo, epilepsia, trastorno bipolar, secuelas de enfermedad o fibrilación auricular.

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Las pulseras contienen el nombre de la persona adulta mayor, así como el nombre y número telefónico de un familiar, con el propósito de facilitar su localización en caso de extravío.

Durante la sesión se informó que ya se cuenta con 88 pulseras donadas por la regidora Sandra García, las cuales serán entregadas a integrantes de los Consejos del Adulto Mayor del DIF Municipal.

Como parte de los asuntos generales también se presentó la convocatoria del Reconocimiento a la Trayectoria de Vida 2026, dirigida a personas de 65 años o más que hayan destacado por sus aportaciones a la comunidad juarense.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de julio. La persona seleccionada recibirá una placa conmemorativa y un estímulo económico de 50 mil pesos, mientras que la entrega oficial se prevé para finales de agosto durante una sesión de Cabildo.

La próxima sesión del Consejo Consultivo del Adulto Mayor se realizará el 31 de julio en el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP).

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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