Declara maquiladora en bancarrota y deja en incertidumbre a trabajadores en Juárez

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Empleados buscan asesoría legal para exigir liquidaciones tras anuncio de cierre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La empresa Sub-Ensambles Internacionales se declaró en bancarrota este miércoles, generando incertidumbre entre cientos de trabajadores ante el inminente cierre de operaciones en esta frontera.

De acuerdo con información recabada, los empleados fueron convocados durante la jornada para recibir la notificación oficial sobre la situación financiera de la compañía, lo que detonó preocupación inmediata entre la plantilla laboral.

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Tras el anuncio, los trabajadores comenzaron a organizarse para buscar asesoría legal e iniciar procesos formales que les permitan reclamar sus liquidaciones conforme a la ley, especialmente aquellos que cuentan con respaldo sindical.

“Analizaremos acciones colectivas para garantizar el cumplimiento de nuestros derechos laborales”, señalaron empleados tras la notificación.

El ambiente al interior de la empresa se describe como tenso, con temor generalizado de que no se cubran las prestaciones e indemnizaciones correspondientes, en un contexto donde los antecedentes recientes en el sector han dejado casos similares sin resolución inmediata.

En los últimos meses, la maquiladora ya presentaba ajustes en producción, recortes de personal y presiones operativas, en parte derivados de la desaceleración económica en Estados Unidos, principal socio comercial de la industria en la región.

Especialistas del sector han advertido que ramas como la automotriz y la de componentes electrónicos enfrentan una disminución en la demanda y aumento en costos, factores que han obligado a diversas empresas a reducir turnos, reestructurar operaciones o, en casos extremos, cerrar.

Asimismo, la incertidumbre económica global, junto con la inflación y los cambios en las cadenas de suministro, continúan impactando la estabilidad del empleo en Ciudad Juárez, considerada uno de los principales polos de la industria maquiladora en el país.

Ante este panorama, sindicatos y trabajadores han intensificado la vigilancia para asegurar el respeto a los derechos laborales en procesos de cierre o reestructuración, como el ocurrido con Sub-Ensambles Internacionales, mientras se espera mayor claridad sobre los procedimientos legales que seguirán en las próximas horas.

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