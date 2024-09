Operará JuárezBus de manera habitual el 15 y 16 de septiembre

Publicidad - LB2 -

La Secretaría General de Gobierno a través de la Operadora de Transporte (OTV), informa que el servicio del JuárezBus no tendrá afectaciones ni cambios durante los festividades del 15 y 16 de septiembre .

Ciudad Juárez, Chih .- El servicio se mantendrá operando en su horario habitual para las dos rutas principales: la troncal (BRT 2) y la pretroncal (Gómez Morín).

Horarios:

BRT 2:

– Primera salida aeropuerto y ex aduana: 04:50 AM

– Última salida de aeropuerto a ex aduana: 10:00 PM

– Última salida de ex aduana a aeropuerto: 10:30 PM

Pretroncal:

– Primera salida Francisco Villarreal: 05:00 AM

– Última salida de Francisco Villarreal: 10:00 PM

Se hace un llamado a las personas que se dirijan a estos eventos a seguir las siguientes recomendaciones:

No rayar, ni vandalizar los autobuses

Evitar ingresar con explosivos o fuegos artificiales

No utilizar bocinas ni hacer ruido excesivo dentro de las unidades

Respetar los accesos exclusivos para mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad

El Gobierno del Estado reitera que el JuárezBus brinda un servicio seguro y confiable para que todas y todos los usuarios puedan disfrutar de las fiestas patrias.

