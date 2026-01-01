Da bienvenida alcalde Cruz Pérez Cuéllar a la primera juarense nacida en 2026

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal entregó apoyos a la familia y anunció el suministro de pañales durante el primer año de vida de la recién nacida.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar acudió la mañana del 1 de enero al Hospital de la Mujer para recibir a la primera ciudadana juarense nacida en 2026, acompañado de su esposa, Martha Rubí Enríquez Parada, como parte de una tradición que marca el inicio del año en la ciudad.

Durante el encuentro con la familia, el alcalde dio la bienvenida a la recién nacida y compartió un mensaje en tono cercano, destacando la importancia simbólica de este nacimiento para la comunidad juarense.

“Estamos aquí tal y como marca la tradición para recibir a su bebé, que le tocó ser capricornio, eso es bueno, porque yo también soy de este signo”, expresó el edil.

La bebé nació a las 12:05 de la madrugada, con una estatura de 54 centímetros y un peso de 3 kilos 400 gramos, informaron sus padres, Carmen Guadalupe Rangel Rascón y Erik Sánchez García, quienes recibieron la visita de las autoridades municipales en el área de maternidad.

Como parte del apoyo institucional, el Gobierno Municipal entregó obsequios que incluyen artículos y productos básicos para la atención de la menor, además de anunciar que se le proporcionarán pañales durante su primer año de vida, como respaldo a la economía familiar.

Por su parte, Martha Rubí Enríquez Parada deseó a la familia éxito en esta nueva etapa y ofreció acompañamiento y apoyo durante el proceso de crianza, resaltando la importancia del cuidado integral en los primeros meses de vida.

El encuentro se desarrolló en un ambiente de cordialidad, donde las autoridades municipales reiteraron el compromiso del Ayuntamiento con el bienestar de las familias juarenses, particularmente en acciones de apoyo a la primera infancia.

Finalmente, los padres de la bebé, a quien llamaron Aylani, agradecieron los detalles y los buenos deseos expresados por el alcalde y su esposa, al iniciar el año con el nacimiento de su hija.

