Cumple Maru Campos a juarenses con entrega de prolongación de avenida de Las Torres

La obra mejora la movilidad en el suroriente de Ciudad Juárez y beneficia a más de 500 mil habitantes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó la inauguración de la prolongación de la avenida de Las Torres, una obra vial estratégica en el suroriente de Ciudad Juárez que representó una inversión de 35 millones de pesos y beneficiará a más de 500 mil habitantes.

El nuevo tramo conecta el bulevar Manuel Talamás Camandari con la calle Yepómera, lo que permitirá reducir tiempos de traslado y despresurizar vialidades alternas en una de las zonas con mayor crecimiento poblacional de la ciudad.

La infraestructura cuenta con tres carriles de circulación y está diseñada para soportar un flujo aproximado de 42 mil vehículos diarios, impactando directamente a estudiantes, personal docente, trabajadores de la industria maquiladora y empleados del sector comercial.

Durante el acto inaugural, la mandataria estatal señaló que su administración mantiene el compromiso de responder con obras a las necesidades de la frontera, priorizando proyectos con impacto social y funcional a largo plazo.

“Hoy podemos mirarlos a los ojos y decirles que no necesitamos una eternidad para dar resultados, solo voluntad política y convicción para hacer justicia a las y los juarenses”.

Campos Galván explicó que la obra fue financiada con recursos estatales provenientes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, integrados por el pago de peaje de los usuarios de los cruces internacionales.

Por su parte, el director general del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del Estado de Chihuahua, Rogelio Fernández, informó que los trabajos se ejecutaron en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas e incluyeron pavimentación, infraestructura pluvial, alumbrado, semaforización y señalización vial, con el objetivo de garantizar una circulación segura y ordenada.

Al evento asistieron autoridades de los tres niveles de gobierno, así como representantes consulares, entre ellos el cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Juárez y el cónsul general de México en El Paso, además del presidente municipal de Ciudad Juárez.

