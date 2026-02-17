Cubrirá aseguradora de Torre Centinela daños a vehículo tras desprendimiento de cristal

Publicidad - LB2 -

El secretario Gilberto Loya informó que no hubo personas lesionadas y que se investigarán las causas del incidente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, informó que la aseguradora vinculada a la construcción de la Torre Centinela cubrirá los daños ocasionados a la camioneta de la directora de Desarrollo Económico municipal, Tania Maldonado, luego del desprendimiento de un vidrio en la parte alta del edificio.

El funcionario explicó que el incidente ocurrió mientras trabajadores realizaban la remoción de la película de protección en los ventanales y decidieron descender la hamaca de trabajo, momento en que un fragmento cayó sobre el vehículo, provocando daños en el quemacocos.

Loya señaló que no se registraron personas lesionadas, y que elementos de Protección Civil acudieron al lugar para verificar las condiciones de seguridad tanto dentro como fuera de la obra.

Añadió que ya se estableció comunicación con la propietaria del vehículo afectado y que la empresa responsable de la cobertura asumirá los costos de reparación a través de su aseguradora.

El secretario indicó que la evacuación preventiva se realizó para resguardar a los trabajadores ante las rachas de viento registradas en la ciudad, y que se mantuvo monitoreo constante mediante la plataforma Centinela para atender cualquier eventualidad.

Finalmente, informó que se abrirá una investigación para determinar las causas técnicas y administrativas del incidente, y reiteró que se comunicarán las medidas adicionales que pudieran derivarse de dicho análisis.

