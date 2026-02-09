Convocan a juarenses a participar en la carrera “Córrele que no te Alcáncer” 2026

Publicidad - LB2 -

La séptima edición busca recaudar fondos y visibilizar el cáncer de hígado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de recaudar recursos para tratamientos oncológicos y concientizar a la población sobre las distintas variantes del cáncer, organizaciones civiles convocaron a la ciudadanía a participar en la séptima edición de la carrera pedestre “¡Córrele que no te Alcáncer!”, que se realizará el domingo 22 de febrero.

La competencia es organizada por Aprocáncer y Grupo Reto y se llevará a cabo a partir de las 9:00 horas en el Parque Extremo, ubicado frente a la Plaza de la Mexicanidad, uno de los espacios recreativos más concurridos de la ciudad.

En esta edición, el enfoque estará dirigido a la atención y visibilización del cáncer de hígado, informó la directora de Grupo Reto, Ivonne Mata, quien destacó la importancia de generar conciencia sobre esta enfermedad y fortalecer la cultura de la detección temprana.

Durante la jornada, se instalarán espacios informativos para orientar a la población sobre factores de riesgo, prevención y alternativas de atención, como parte del componente social y educativo del evento.

Como respaldo institucional a la causa, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) Juárez se sumó a la iniciativa mediante la donación de 750 playeras, que serán utilizadas por las y los participantes durante la carrera.

La convocatoria contempla dos categorías: una recreativa de 3 kilómetros y otra competitiva de 10 kilómetros, en la que se premiará a los tres primeros lugares de la clasificación general.

La inscripción tiene un costo de 400 pesos, que incluye playera conmemorativa, medalla y número de corredor. Las personas interesadas pueden registrarse en línea, así como a través de WhatsApp o vía telefónica, mediante los canales habilitados por las organizaciones convocantes.

Las y los organizadores reiteraron la invitación a la comunidad juarense a sumarse a esta causa solidaria, que combina actividad física, participación social y apoyo directo a pacientes con cáncer.

