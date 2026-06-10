Controlan incendio que consumió cajas de tráiler y madera en el Kilómetro 20

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Bomberos evitaron la propagación del fuego en un negocio de la zona; no se reportaron personas lesionadas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Elementos del Departamento de Bomberos lograron controlar un incendio registrado la tarde de este miércoles en la colonia Kilómetro 20, donde el fuego consumió dos cajas de tráiler y material de madera almacenado en la parte posterior de un establecimiento comercial.

La rápida intervención de los cuerpos de emergencia permitió evitar que las llamas se extendieran a estructuras cercanas, reduciendo los riesgos para habitantes y negocios ubicados en el sector.

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De acuerdo con información de la Dirección General de Protección Civil, al arribar al lugar los bomberos encontraron el incendio en fase activa e iniciaron de inmediato las maniobras para contener y sofocar el fuego.

En las labores participaron cuatro unidades de emergencia, entre ellas una unidad ligera, dos máquinas extintoras y una cisterna, cuyos tripulantes trabajaron de manera coordinada hasta lograr la extinción total del siniestro.

Las acciones incluyeron el combate directo de las llamas y la eliminación de puntos calientes, con el objetivo de prevenir una posible reactivación del incendio una vez controlada la emergencia.

Protección Civil informó que, pese a los daños materiales ocasionados por el fuego, no se registraron personas lesionadas ni afectaciones a inmuebles contiguos.

Las autoridades no dieron a conocer de manera inmediata las causas que originaron el incendio, por lo que se espera la evaluación correspondiente para determinar el origen del siniestro.

La dependencia reiteró el llamado a la población para reportar cualquier situación de emergencia a través del número 911, con el fin de facilitar una respuesta rápida y oportuna de los cuerpos de auxilio.

El incidente se suma a las atenciones que diariamente realizan los servicios de emergencia en distintos puntos de la ciudad, especialmente durante la temporada de altas temperaturas, cuando aumenta el riesgo de incendios en predios, negocios y zonas con materiales inflamables.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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