Conmemora JMAS Juárez el Día Internacional de la Mujer

Publicidad - LB2 -

Más de cien colaboradoras participaron en una ceremonia y conferencia enfocada en igualdad y seguridad laboral dentro del organismo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez realizó una ceremonia conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, en la que reconoció la participación y el trabajo de las mujeres dentro del organismo operador del agua.

Durante el evento, más de cien colaboradoras asistieron a una conferencia impartida por Amparo Beltrán, directora de Comunicación de Gobierno del Estado, quien abordó la importancia de la solidaridad entre mujeres y los avances pendientes en materia de igualdad.

- Publicidad - HP1

“Me dio mucho gusto acompañar a la Junta de Agua en la conmemoración del 8 de marzo, que recordemos que este es un día para hacer conciencia a todas las personas sobre los retos que faltan para que haya igualdad entre hombres y mujeres”.

En su intervención, Beltrán destacó el ambiente de mujeres empoderadas dentro de la institución, así como el nivel técnico y profesional que desempeñan en distintas áreas operativas del organismo.

Por su parte, el director ejecutivo de la JMAS, Marco Licón, informó que el organismo reforzará la Unidad de Género, con el propósito de garantizar que la institución continúe consolidándose como un espacio laboral seguro y con condiciones de igualdad para las trabajadoras.

Además, se anunció que la Junta de Aguas trabajará de manera coordinada con el Instituto Estatal de la Mujer para instalar el botón Naranja en sus oficinas, una herramienta diseñada para fortalecer los mecanismos de atención y prevención ante situaciones de riesgo dentro del entorno laboral.

La JMAS señaló que estas acciones forman parte de una estrategia institucional orientada a promover la igualdad, el respeto y la generación de espacios seguros para las mujeres que forman parte del organismo.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.