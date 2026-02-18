Movil - LB1A -
febrero 18, 2026 | 12:54
Juárez / El Paso

Confirma Estado al Parque Central como sede del Festival de Cine Kuira

POR Redacción ADN / Agencias
Evento se realizará en abril con proyecciones gratuitas de cineastas locales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado confirmó que el Parque Central será la primera sede del Festival de Cine Kuira, programado para realizarse en abril, con el objetivo de ampliar los espacios de exhibición cinematográfica y fomentar el acceso gratuito a producciones locales.

El coordinador general del Parque Central, Rafael Butchart, señaló que la incorporación del recinto a este proyecto permitirá diversificar la oferta cultural del espacio y abrirlo tanto a públicos habituales como a nuevos visitantes interesados en el cine independiente.

La intención es respaldar iniciativas surgidas desde la comunidad y generar entornos accesibles para que más personas se integren y disfruten de las proyecciones.

El Festival de Cine Kuira nació como una iniciativa ciudadana impulsada por voluntarios del ámbito cultural y cinematográfico, ante la necesidad de fortalecer y mantener activos los espacios de exhibición en Ciudad Juárez.

Entre sus objetivos se encuentra ofrecer proyecciones abiertas y gratuitas de cineastas locales, promoviendo la inclusión, la participación ciudadana y el acceso universal a la cultura cinematográfica.

La elección del Parque Central como sede obedece a su ubicación estratégica y a la disponibilidad de instalaciones como la concha acústica, que brinda condiciones adecuadas para la realización de funciones y actividades culturales al aire libre.

