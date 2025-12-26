Concluyen este 30 de diciembre los descuentos por recargos en adeudos del Impuesto Predial

Publicidad - LB2 -

La Tesorería Municipal mantiene el 100% de descuento en recargos y 50% en infracciones viales por rezago.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección de Ingresos del Municipio recordó a la ciudadanía que está por concluir el programa de descuentos del 100 por ciento en el cobro de recargos por adeudos de años anteriores del Impuesto Predial, beneficio vigente hasta el 30 de diciembre.

La titular de la dependencia, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que el 31 de diciembre se actualiza la base de datos, por lo que no será posible recibir pagos a partir de esa fecha, de ahí la importancia de que las personas con rezago aprovechen los últimos días del programa.

“El último día para acceder a estos descuentos es el 30 de diciembre, ya que el 31 se actualiza la base de datos y no se puede recibir el pago”.

La funcionaria explicó que quienes aprovechen el beneficio únicamente cubrirán el monto original del impuesto, quedando exentos del pago de recargos generados por el retraso, lo que representa un alivio económico para contribuyentes con adeudos acumulados.

De manera adicional, señaló que también se mantiene un descuento del 50 por ciento en los recargos aplicados a infracciones viales, bajo el mismo esquema, sin que ello modifique el monto original de la multa.

Romero Aguilar precisó que los descuentos se aplican de forma automática y únicamente sobre los cargos adicionales por rezago, no sobre el importe base del impuesto o de la infracción.

El pago puede realizarse en las cajas de la Tesorería Municipal, así como a través de la aplicación telefónica “Juárez Conectado”, donde el beneficio se refleja al momento de efectuar la contribución.

Este programa de estímulos fiscales se encuentra vigente desde el mes de noviembre, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía se ponga al corriente en sus obligaciones fiscales antes del cierre del ejercicio 2025.

