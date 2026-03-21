Concluye Protección Civil operación del albergue El Barreal tras temporada invernal

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El refugio brindó más de 4 mil atenciones a personas vulnerables durante el invierno en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil dio por concluida la operación del albergue temporal “El Barreal”, tras el cierre de la temporada invernal 2025-2026, periodo en el que se brindó atención a personas en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Sergio Rodríguez, el refugio cerró sin personas albergadas, luego de permanecer en funcionamiento desde el 24 de noviembre, como parte de la estrategia para proteger a la población ante las bajas temperaturas.

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Durante este periodo, el albergue registró un total de 4 mil 413 atenciones, de las cuales 3 mil 619 correspondieron a hombres y 794 a mujeres, lo que refleja la demanda del servicio durante los meses más fríos en la ciudad.

“El cierre del albergue responde a la mejora en las condiciones climáticas”, informó la dependencia.

Protección Civil indicó que la conclusión de operaciones forma parte del término del programa de resguardo invernal, implementado para atender a personas en situación de calle y otros grupos vulnerables.

En cuanto a las incidencias recientes, se reportó que del 20 al 21 de marzo el Departamento de Bomberos atendió 38 servicios, mientras que Rescate Municipal realizó 18 intervenciones, sin que se registraran personas lesionadas ni hechos de gravedad.

Asimismo, personal de la corporación supervisó un evento en el parque El Chamizal con motivo del equinoccio de primavera, donde se evitó la realización de fogatas, permitiendo que la actividad se desarrollara sin incidentes.

Con el cierre de este espacio, las autoridades municipales dan por concluida la estrategia invernal, reiterando su enfoque en la atención preventiva y la protección de la población en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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