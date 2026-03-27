Concluye JMAS jornadas “Cerca de Ti” en Anapra con alta participación ciudadana

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Usuarios accedieron a descuentos, trámites gratuitos y servicios integrales durante la feria.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) cerró las jornadas “Cerca de Ti” correspondientes al mes de marzo con una feria de servicios en la zona de Anapra, donde se registró una amplia participación de usuarios.

Desde temprana hora, decenas de personas acudieron para aprovechar los descuentos en adeudos y acceder a diversos servicios gratuitos, ofrecidos tanto por la JMAS como por dependencias estatales.

“Me hicieron un descuento muy grande, me lo dejaron en 8 mil pesos”.

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Durante la jornada, los asistentes pudieron regularizar su situación con el organismo operador del agua, además de realizar trámites como la expedición de actas de nacimiento, constancias de no antecedentes penales y recibir orientación en temas de salud y nutrición.

También se brindaron servicios como consultas médicas, cortes de cabello y asesoría sobre el cuidado del agua, como parte de una estrategia integral de atención a la ciudadanía.

La dependencia destacó que este tipo de actividades buscan acercar los servicios a la población, especialmente en zonas con alta demanda, facilitando el acceso a programas de apoyo y regularización.

Las jornadas permiten a los usuarios ponerse al corriente en sus pagos mediante esquemas accesibles.

Asimismo, se informó que estas acciones forman parte de un programa permanente para fortalecer la relación entre la institución y la comunidad juarense.

La JMAS invitó a la población a mantenerse atenta a sus canales oficiales para conocer futuras jornadas y aprovechar los beneficios disponibles.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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