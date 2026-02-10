Concluye JMAS bacheo de hundimientos provocados por lluvias en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Atienden 16 oquedades detectadas en distintos puntos para restablecer la seguridad vial.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) informó que se encuentra en la etapa final de los trabajos de bacheo en diversos hundimientos registrados tras las lluvias recientes, acciones implementadas para proteger la seguridad de peatones y automovilistas en distintos sectores de la ciudad.

Como parte de estas labores, la tarde del martes iniciaron los trabajos en el cruce de las calles Morelia y Uruapan, en la colonia Eréndira, donde personal del área de Alcantarillado realizó la reposición de 16 metros de tubería sanitaria, con diámetros de 18 y 10 pulgadas, debido a daños ocasionados por la acumulación de agua pluvial.

La coordinadora del área, Lizbeth Chimal, explicó que el hundimiento se originó directamente por las lluvias y forma parte de un conjunto de afectaciones atendidas de manera prioritaria por la dependencia.

“Este es el décimo hundimiento atendido por bacheo; aproximadamente teníamos identificados dieciséis, y se trabaja en toda la ciudad con cuadrillas especializadas”, señaló.

De acuerdo con la JMAS, está programado que este miércoles se realice el vaciado de asfalto en dicho punto, con el objetivo de reabrir la vialidad en el menor tiempo posible y reducir las afectaciones a la movilidad.

La dependencia indicó que durante esta semana se concluirá el bacheo de las 16 oquedades detectadas en diferentes zonas de Ciudad Juárez, al tiempo que agradeció la paciencia de la ciudadanía ante las molestias temporales generadas por los trabajos.

Asimismo, reiteró que el organismo mantiene labores operativas las 24 horas, los siete días de la semana, como parte de su compromiso permanente con el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria en beneficio de las familias juarenses.

