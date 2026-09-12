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Cierra Cruz Pérez Cuéllar recorrido estatal en Nuevo Casas Grandes

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POR Redacción ADN / Agencias
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El aspirante de Morena afirmó que recorrió 40 municipios antes de la definición interna en Chihuahua.

Nuevo Casas Grandes, Chih. (ADN/Staff) – Cruz Pérez Cuéllar, aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, regresó a Nuevo Casas Grandes como parte de la etapa final de sus recorridos por el estado dentro del proceso interno de Morena.

El alcalde con licencia de Ciudad Juárez señaló que la región noroeste mantiene necesidades históricas de atención pública y afirmó que su visita forma parte del cierre de una agenda territorial que inició en esa zona y que, de acuerdo con su equipo, incluyó 40 municipios de Chihuahua.

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“Nuevo Casas Grandes tiene un potencial importante, pero debe darse más atención a esta región del noroeste, que ha estado olvidada por muchos años por el Gobierno estatal”.

Pérez Cuéllar sostuvo que uno de los retos para Chihuahua será mejorar la relación institucional con el Gobierno Federal, con el objetivo de facilitar la llegada de apoyos, programas y proyectos a distintas regiones del estado.

Durante su mensaje, planteó que el noroeste requiere mayor conectividad carretera con Ciudad Juárez, al considerar que esa infraestructura permitiría detonar actividades económicas y sociales en una zona que describió como pluricultural y con amplia riqueza regional.

“Queremos lo mejor para nuestro estado y para Nuevo Casas Grandes, que es una región de gran riqueza pluricultural, porque tiene siete culturas, pero también tiene muchas necesidades”.

El aspirante morenista afirmó que durante sus recorridos recogió inquietudes ciudadanas y sostuvo reuniones con habitantes de distintos municipios, en el contexto de la definición interna que determinará quién encabezará la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua.

También señaló que, una vez concluido el proceso interno, la prioridad deberá ser la unidad dentro de Morena y la apertura a perfiles que busquen sumarse al proyecto político rumbo a la siguiente etapa electoral en el estado.

Pérez Cuéllar aseguró que existe confianza en el trabajo realizado durante esta etapa y afirmó que, en caso de ser favorecido en la definición interna, el objetivo será mantener y ampliar la ventaja que atribuye al movimiento en Chihuahua.

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