Cientos de juarenses formaron parte de la historia en la inauguración del Colector Norzagaray

Cientos de familias acudieron el jueves a la inauguración del colector Norzagaray, evento en el cual recibieron pláticas sobre cultura del agua y se tomaron la foto de recuerdo en un stand instalado con la tubería que fue reemplazada por la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez para mejorar el drenaje sanitario en la zona. Además, plasmaron su firma y agradecimientos en una pared, que formará parte de la historia de la J+.

Ciudad Juárez, Chih .- Elisa, vecina de la colonia Felipe Ángeles, mencionó que está muy contenta porque gracias al nuevo colector, ya no habrá inundaciones en el Arroyo de las Víboras.

María Patricia Montelongo, habitante de Anapra, agradeció porque ya no habrá brotes de drenaje ni enfermedades; recordó que los olores fétidos se metían a las casas, no se podía ni dormir ni con ventilador y gracias a esta obra, incluso las alergias en su hogar han disminuido.

Esta obra de la J+ no se ve porque está enterrada; sin embargo, será de gran utilidad por al menos los próximos 50 años, gracias al material de alta calidad utilizado en las tuberías.

De esta forma, la J+ sigue indicaciones de la gobernadora Maru Campos para dignificar la vida de los juarenses con servicios de calidad.

