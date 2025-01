Certifica Renace y Vive Mujer A.C. a la SSPM en atención a la denuncia con enfoque de género

Publicidad - LB2 -

Este día se llevó a cabo la entrega de certificados de competencias a los primeros 319 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que fueron capacitados, evaluados y aprobados como competentes en el EC 1610 “Atención a la denuncia con enfoque de género”, a nivel nacional.

Ciudad Juárez, Chih .- “Saludo a todos los aquí presentes y les agradezco a los agentes por todo el trabajo que hacen por nuestra ciudad, no me canso de repetirlo, los policías hacen sacrificios que otros no hacemos, ya que corren riesgos que otros no corremos y más en una ciudad como Juárez, que es una ciudad muy compleja”, dijo el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar durante el evento.

El alcalde resaltó su agradecimiento a Renace por impulsar esta capacitación hacia los policías.

“Les reconozco y agradezco que se estén capacitando en este tema, ya que es importante atender estos problemas con conocimiento, perspectiva de género y con los protocolos que se deben de aplicar”, expresó.

“Las y los felicito por tomar este curso, espero que esto sea útil para su currículo y para su profesión; a seguir trabajando por Ciudad Juárez”, resaltó.

César Omar Muñoz Morales, secretario de Seguridad Pública Municipal, explicó que con esto se busca brindar una mejor atención a las víctimas de violencia de género, por lo que se ha impartido un programa de certificación a 319 elementos, a cargo de la asociación civil Renace y Vive Mujer A.C.

“El EC1610: Atención a la Denuncia con Enfoque de Género” está diseñado especialmente para policías, en su rol de agentes de primer respondiente, con el objetivo de que puedan brindar una atención adecuada, empática y profesional a las víctimas de violencia de género que hacen un llamado de denuncia.

“Con el EC1610, reafirmamos nuestro compromiso de construir una sociedad más justa, equitativa y libre de violencia, empezando desde el primer respondiente”, resaltó.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, dijo que este documento que ahora tienen en sus manos es una certificación, que los compromete a que realmente tengan una capacidad de escuchar y que tengan un cambio de chip y de mentalidad.

“El hecho de que hoy vea muchas caras de hombres y mujeres que tengan esa capacidad de poder brindar un espacio de esperanza en la sociedad nos va ayudar mucho”, indicó.

“Les agradezco que hayan tomado esta capacitación y de seguir colaborando son solo en la seguridad, si no en un cambio de pensamiento”, señaló el funcionario.

El agente municipal Aarón Aguilar, dio unas palabras de agradecimiento a los presentes.

“Muchas gracias, agradezco al alcalde, al secretario del Ayuntamiento y a Renace por este curso, espero que este sea uno de muchos para poder desempeñar al 100 nuestro trabajo en las calles”, expresó.

Al evento acudieron Elvira Urrutia, directora del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM); María Guillermina Alvarado Moreno, directora nacional del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer); Rocío Sáenz, presidenta de Renace y Vive Mujer A.C., así como las regidoras Mireya Porras y Martha Patricia Mendoza.

