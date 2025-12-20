Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 20, 2025 | 17:49
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Celebran comerciantes del mercado San Pancho su tradicional posada decembrina

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La convivencia marcó el cierre de las celebraciones navideñas organizadas por mercados municipales de Ciudad Juárez.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Comerciantes del Mercado Fray Refugio de la Libertad, conocido popularmente como San Pancho, celebraron su tradicional posada con la que dieron por concluidas las actividades decembrinas organizadas por los mercados de la ciudad, en un ambiente de convivencia y reconocimiento al trabajo del sector.

    En representación del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, acudió el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, quien acompañó a las y los comerciantes durante la celebración, la cual incluyó rifas, una función de box y presentaciones musicales, como parte del festejo comunitario.

    - Publicidad - HP1

    Durante el evento se destacó la participación de 60 mercados municipales en la recolección de juguetes para el programa Santa Bombero, una acción solidaria impulsada por los propios comerciantes y que este año permitió reunir 19 mil 500 juguetes, de acuerdo con datos de la Dirección de Regulación Comercial.

    A nombre del alcalde, Ortiz Orpinel agradeció el compromiso de las y los comerciantes de uno de los mercados más grandes de la ciudad y reconoció el esfuerzo que realizan diariamente en un sector donde las ventas no siempre son constantes.

    “El alcalde reconoce el trabajo diario de quienes viven del comercio, porque conoce de cerca esta actividad y sabe que detrás de cada puesto hay esfuerzo, constancia y la esperanza de mejorar”, expresó el secretario del Ayuntamiento.

    El funcionario municipal señaló que el Gobierno Municipal mantiene acciones permanentes para mejorar el entorno de los mercados, como la instalación y rehabilitación de alumbrado, mejoramiento de calles y pintura de bardas, con el objetivo de ofrecer espacios más ordenados y agradables tanto para comerciantes como para clientes.

    Por su parte, Rubén Velázquez, líder del mercado San Pancho, resaltó que durante la actual administración han recibido acompañamiento y apoyo institucional, lo que ha permitido avanzar en el orden y mejoramiento del mercado.

    Finalmente, Ortiz Orpinel reiteró que el Gobierno Municipal mantiene el objetivo de trabajar de manera coordinada con los comerciantes, al considerar que el comercio es una actividad fundamental para el desarrollo económico y social de Ciudad Juárez, además de desearles felices fiestas navideñas.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Ahora puedes imprimir la tarjeta de circulación desde tu computadora

    Recaudación de Rentas, informa sobre la manera en que se puede imprimir la tarjeta...
    Plumas

    VOCES LIBRES | Cruz…

    ...Mucho se cuidó el "Neomorenista" y Saltimbanqui de la política estatal, Cruz Pérez Cuéllar, de aclarar en entrevista reciente a “Milenio”, que su renuncia al PAN en el 2015...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.