Capacita Municipio a más de 2 mil vendedores en manejo higiénico de alimentos

La capacitación gratuita busca mejorar el servicio y garantizar condiciones sanitarias a la ciudadanía.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal capacitó de manera gratuita a 2 mil 200 comerciantes en el Manejo Higiénico de Alimentos, como parte de una estrategia para mejorar la calidad del servicio que se ofrece a la comunidad y fortalecer las condiciones sanitarias en la venta y preparación de alimentos.

La capacitación fue impartida por la Dirección de Regulación Comercial, y contó con la presencia del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, quien destacó que este esfuerzo forma parte de una política iniciada durante la gestión de Arturo Urquidi Astorga, exdirector de la dependencia, fallecido en mayo de 2025.

“Antes se cobraba este curso o alguien les cobraba para ya llevar el papel únicamente, sin embargo, nosotros quisimos hacerlo de manera gratuita”, señaló el alcalde.

El edil explicó que la gratuidad del curso permite un ahorro directo para las familias que dependen de esta actividad económica y, al mismo tiempo, asegura que los comerciantes cuenten con conocimientos reales para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Indicó que la respuesta fue positiva, al grado de que personas permanecieron al exterior del Auditorio Cívico Benito Juárez con la intención de incorporarse a la capacitación, por lo que se analizará llevar este tipo de cursos directamente a los mercados para ampliar su alcance.

El presidente municipal agradeció el interés de las y los comerciantes por continuar capacitándose, subrayando que estas acciones impactan directamente en la salud y bienestar de la población juarense.

Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, reconoció el esfuerzo de quienes se dedican a la preparación de alimentos, así como su disposición para cumplir con las medidas sanitarias adecuadas.

La capacitación fue impartida por Joel Abdiel Pólito Zamarrón y Selene Meléndez López, con el apoyo del personal de la Dirección de Regulación Comercial, encabezada por Oscar Armando Guevara Ramírez, como parte de las acciones permanentes para profesionalizar la actividad comercial en la ciudad.

