Capacita IMM a personal municipal en perspectiva de género y atención a mujeres

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Cerca de un centenar de servidores públicos participaron en una jornada de formación sobre derechos humanos, servicio público y prevención de la violencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) impartió una capacitación en perspectiva de género a personal de la Dirección General de Centros Comunitarios, con el objetivo de fortalecer las herramientas de atención, orientación y canalización de mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

La actividad fue desarrollada por el área de Transversalización del organismo y estuvo dirigida a personal auxiliar, mandos medios y profesionales del área de psicología que laboran en distintos centros comunitarios del municipio.

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En total participaron 97 servidoras y servidores públicos, quienes recibieron información relacionada con la incorporación de la perspectiva de género y los derechos humanos de las mujeres en el ejercicio cotidiano de la función pública.

La capacitación fue impartida por Ximena Batista y Juliana González, integrantes del Instituto Municipal de las Mujeres, quienes abordaron temas vinculados con el contexto del servicio público en México y la responsabilidad institucional en la atención ciudadana.

Entre los contenidos desarrollados se incluyeron la confianza ciudadana, la corrupción en las instituciones, el papel de los servidores públicos como agentes de cambio, los principios de legalidad, así como los componentes necesarios para brindar servicios públicos de calidad.

También se analizaron aspectos relacionados con el marco normativo y las obligaciones que tienen quienes forman parte de la administración pública, particularmente en materia de igualdad y protección de derechos.

Durante la jornada se destacó la importancia de la formación continua para fortalecer las capacidades institucionales y garantizar una atención más sensible y especializada hacia las mujeres que requieren apoyo de las dependencias gubernamentales.

“La formación continua permite incorporar los derechos humanos de las mujeres como un eje transversal en el quehacer cotidiano de las instituciones públicas”.

La capacitación fue gestionada a través de la Unidad de Género para la Igualdad Sustantiva de la Dirección General de Centros Comunitarios como parte de las acciones permanentes para fortalecer la profesionalización del personal municipal.

El Instituto Municipal de las Mujeres reiteró su compromiso de impulsar estrategias de capacitación con perspectiva de género, con el propósito de contribuir a la construcción de instituciones más incluyentes y comprometidas con la garantía de los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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