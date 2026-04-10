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Capacita Estado a funcionarios municipales en actualización catastral en Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Programa busca mejorar planeación urbana y fortalecer recaudación en los municipios.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SDUE), llevó a cabo una capacitación dirigida a funcionarios municipales como parte del Programa de Actualización Catastral, con sede en Ciudad Juárez.

La jornada contó con la participación de representantes de 11 municipios, quienes recibieron formación para mejorar la gestión territorial, la planeación urbana y la eficiencia en los servicios públicos.

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El director estatal de Catastro informó que esta estrategia contempla seis líneas de acción coordinadas con los 67 municipios, enfocadas en optimizar la administración del territorio y facilitar la ejecución de obra pública.

“Esta estrategia busca optimizar la gestión territorial, facilitar la ejecución de obra pública y fortalecer los servicios en la entidad”.

Durante la capacitación se presentaron metodologías para la actualización del padrón de predios, así como herramientas tecnológicas que permiten mejorar la precisión de la información catastral.

Asimismo, se expusieron esquemas de recaudación aplicados en años recientes, programas piloto y se realizó una práctica en campo para reforzar los conocimientos adquiridos.

Entre las acciones contempladas destacan la integración de predios no registrados, actualización de propiedades subvaluadas, detección de omisiones mediante imágenes y recuperación de créditos fiscales.

Desde su implementación en 2022, el programa ha registrado 79 capacitaciones con impacto en más de 2 mil 500 funcionarios, quienes replican estos conocimientos en sus respectivos municipios.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado busca fortalecer la planeación urbana y mejorar la administración catastral, en beneficio del desarrollo ordenado en Chihuahua.

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