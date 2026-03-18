Brinda Municipio apoyo a juarenses afectados por accidente en Veracruz

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Autoridades gestionan traslados, atención médica y servicios funerarios para familias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez brinda apoyo a las familias afectadas por el accidente carretero ocurrido en la autopista La Tinaja–Cosoleacaque, en Veracruz, en el que estuvieron involucrados pasajeros originarios de esta frontera.

La coordinadora de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que el contacto con los familiares se estableció tras solicitudes recibidas a través del conmutador de la Presidencia Municipal.

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Entre las gestiones realizadas se encuentra el apoyo para el traslado del cuerpo de una mujer fallecida hacia Ciudad Juárez, así como la atención médica de una persona lesionada que requiere intervención quirúrgica.

“Se está gestionando el traslado y la atención médica necesaria para los afectados”, señaló la funcionaria.

Asimismo, se brinda acompañamiento a otra familia para la realización de servicios funerarios en Veracruz, además de apoyo para trasladar a familiares de personas lesionadas con el fin de que puedan asistirlas durante su hospitalización.

De acuerdo con información preliminar, al menos 12 personas resultaron lesionadas en el accidente, aunque no se ha confirmado cuántas son originarias de Ciudad Juárez.

El percance involucró a un autobús turístico que partió de esta ciudad y que se impactó contra una unidad de carga pesada en el sur del estado de Veracruz.

Las autoridades municipales reiteraron que mantienen coordinación con instancias federales y de salud para brindar acompañamiento y apoyo integral a las familias afectadas por este hecho.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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