Avanza Municipio con retiro de tierra en la carretera Juárez-Porvenir

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Limpia reanudó el uso de maquinaria pesada para retirar material acumulado tras las lluvias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal mantiene los trabajos de limpieza en la carretera Juárez-Porvenir y este martes incorporó nuevamente maquinaria pesada para retirar tierra de arrastre acumulada tras las lluvias.

Las acciones están a cargo de la Dirección de Limpia, cuyas cuadrillas avanzan desde la avenida Ramón Rayón hacia el oriente, con labores de barrido, limpieza y retiro de material en banquetas y camellón central.

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Gibran Solís Kanahan, titular de la dependencia, informó que también se realiza corte de hierba como parte de la intervención en esta vialidad.

El funcionario explicó que durante los últimos días las cuadrillas se concentraron en otras tareas de limpieza, mientras parte del lodo acumulado se secaba para facilitar su retiro con maquinaria pesada.

Al encontrarse el material en mejores condiciones para su manejo, este martes se reanudaron las actividades de retiro de tierra de arrastre en la zona.

“Estamos emparejando nuestros trabajos con las obras que desarrolla la Dirección de Obras Públicas, sumándonos también con las demás dependencias que participan en esta intervención”.

Solís Kanahan destacó que en los trabajos participan distintas dependencias municipales, entre ellas Ecología, Alumbrado Público, Parques y Jardines y Obras Públicas, con el propósito de avanzar de manera coordinada en la recuperación de la vialidad.

La intervención incluye acciones de limpieza, bacheo, recarpeteo y mejoras en el entorno urbano, por lo que se mantiene presencia de personal y maquinaria en distintos puntos de la carretera.

El director de Limpia indicó que las labores continuarán durante el resto de la semana, por lo que pidió a quienes circulan por la carretera Juárez-Porvenir manejar con precaución y atender las indicaciones de las cuadrillas.

“Es una vialidad rápida y en este momento hay mucha actividad de las distintas dependencias. Pedimos un poco de paciencia y sobre todo, que manejemos con precaución”.

La dependencia municipal señaló que en algunos tramos podrían presentarse desvíos temporales debido a los trabajos, por lo que recomendó prever tiempos de traslado y respetar las zonas intervenidas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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