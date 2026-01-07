Avanza IPACULT en el diseño de una política cultural integral para Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El Gobierno Municipal impulsa un modelo cultural con enfoque comunitario, derechos culturales e inclusión social.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) avanza en el diseño y fortalecimiento de una política cultural integral para la ciudad, como parte de una estrategia orientada a consolidar el desarrollo cultural con enfoque comunitario y de derechos.

En este contexto, la encargada del despacho de la Dirección del IPACULT, Ogla Liset Olivas, sostuvo una reunión de trabajo con el doctor Eduardo Nivón, académico y especialista en políticas culturales, con el propósito de analizar y enriquecer el proyecto cultural que se impulsa desde el ámbito municipal.

La funcionaria explicó que actualmente se trabaja en un nuevo esquema de política cultural, cuyo objetivo es fortalecer los programas existentes y generar nuevas estrategias que respondan a las dinámicas sociales, territoriales y culturales de Ciudad Juárez.

“Desde el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, se impulsa una política cultural que busca garantizar el ejercicio de los derechos culturales de todas y todos los ciudadanos, a través de programas accesibles, descentralizados y con un enfoque comunitario”, expresó Olivas.

Detalló que en una primera etapa, el proyecto busca consolidar un programa cultural en coordinación con otras dependencias municipales, con la finalidad de fomentar una cultura comunitaria que contribuya al bienestar social, al acceso al patrimonio cultural, a los espacios creativos y a las distintas expresiones artísticas.

Durante el encuentro se destacó la trayectoria del doctor Eduardo Nivón, profesor investigador del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, coordinador de la Especialización en Políticas Culturales y Gestión Cultural, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III, y colaborador del antropólogo Néstor García Canclini, con una amplia producción académica en cultura urbana, movimientos sociales y políticas culturales.

En la reunión también participó Jesús García, gestor cultural y asesor técnico de programas de posgrado y diplomados en políticas culturales, quien ha trabajado como consultor independiente en proyectos de desarrollo cultural.

Olivas subrayó que este proceso ha contado con el acompañamiento de la regidora Patricia Mendoza, coordinadora de la Comisión Edilicia de Cultura, quien ha manifestado su respaldo a las acciones orientadas al fortalecimiento del desarrollo cultural en el municipio.

La funcionaria señaló que esta iniciativa se alinea con la visión del Gobierno Municipal, que reconoce a Ciudad Juárez como una de las principales urbes del país y un referente binacional, caracterizado por su diversidad, dinamismo y riqueza cultural.

Finalmente, destacó que el impulso de una política cultural integral permitirá contribuir a la construcción de paz, la inclusión social, la reducción de desigualdades y el fortalecimiento de la participación ciudadana, a través del arte y la cultura como ejes de cohesión comunitaria.

